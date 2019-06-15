القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 08:45 ص

تكثيف الخدمات المرورية تزامنا مع إصلاح ورصف شارع صلاح سالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2668973

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، في شارع صلاح سالم في إطار التنسيق مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، والتي تقوم برصف الطريق، ضمن استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال الحدث الرياضي الأضخم في أفريقيا وهو بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال أيام قليلة.

وشهد شارع صلاح سالم انتشار كافة الخدمات المرورية بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للمرور، لمتابعة وتسيير الحركة المرورية وسحب اي كثافات مرورية لعدم تعطيل الطريق.

فيما تجري مديرية الطرق بمحافظة القاهرة جهودا جبارة للانتهاء من رصف طريق محور صلاح سالم، ضمن خطة الدولة الموضوعة من أجل خروج بطولة إفريقيا لكرة القدم في أفضل صورها.

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