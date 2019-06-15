توافد طلاب الثانوية بالإسكندرية على اللجان لأداء امتحان الاستاتيكا

بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمحافظة الإسكندرية، حيث يؤدي اليوم طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "الاستاتيكا"



وتجمع الطلاب وأولياء الأمور، أمام مدرسة المنار الثانوية الرسمية بنات بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وتضم اللجنة الامتحانية، 5 مدارس للغات على مستوى الإسكندرية.



وأعرب الكثير من الطالبات عن قلقهم من الامتحان، بعد تجربة امتحان اللغة الإنجليزية، واصفين مادة الاستاتيكا أنها من المواد غير المعقدة ولكن تحتاج إلى تركيز.



ويؤدي اليوم في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.