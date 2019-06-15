ترقب وحذر بين طلاب الاستاتيكا بالغربية

سادت حالة من الترقب والحذر بين الطلبة والطالبات أثناء انتظارهم أمام لجان امتحان الثانوية العامة انتظارا أدائهم امتحان الاستاتيكا بمحافظة الغربية.



وكان اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية قد استعرض استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات المديرية والقيادات الأمنية ومسئولى شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لمواجهة اي صعوبات خلال الامتحانات بالإضافة إلى تجهيز اللجان والاستراحات من المراوح والثلاجات والأسرة والفرش الجديد والمراتب وسبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.



ومن جانبه أشار محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وتم مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش وعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.