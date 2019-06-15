رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى لندن لإجراء محادثات مشتركة

وصل رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة عمل تستغرق 3 أيام، يجري خلالها العديد من اللقاءات مع مسئولي هذه الدولة.



وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن وزيري الخارجية السيد سيف الدين عبد الله والشباب والرياضة سيد صديق سيد عبد الرحمن وعددا من كبار المسؤولين قد وصلوا أيضا إلى لندن في وقت مبكر صباح أمس الجمعة لمرافقة الدكتور مهاتير خلال الزيارة.



وأفادت المفوضية العليا الماليزية في المملكة المتحدة، بأن رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعات مع ممثلي مجلس الطلاب الماليزي في المملكة المتحدة وأيرلندا صباح اليوم السبت في مبنى المفوضية.



وبعد الاجتماع، يزور الدكتور مهاتير معرض العالم الإسلامي لمؤسسة البخاري الماليزية في المتحف البريطاني في دار بلومزبري بلندن.