القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 07:56 ص

الرئيس السيسى يزور المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل انطلاق أمم إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2668927

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح اليوم السبت، بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر؛ انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للسيد الرئيس لحرص على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وقام الرئيس كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي؛ للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد< لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.

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