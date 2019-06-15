القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 08:06 ص

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 35

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2668926

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 22 31
الإسكندرية 23 29
بلطيم 23 29
مطروح 21 29
السلوم 20 30
سيوة 26 37
بورسعيد 22 29
دمياط 23 28
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 35
السويس 22 34
العريش 20 30
رفح 20 30
رأس سدر 25 35
نخل 17 34
نويبع 25 35
طابا 22 33
كاترين 16 28
الطور 25 36
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 28 34
الفيوم 23 36
بنى سويف 23 36
المنيا 23 36
أسيوط 25 37
سوهاج 25 38
قنا 26 38
الأقصر 27 38
أسوان 28 39
أبوسمبل 25 38
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 24 36
أبو رماد 24 35
حلايب 28 33
رأس حدربة 26 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42
المدينة 26 41
الرياض 30 45
المنامة 34 41
أبوظبى 30 41
الدوحة 32 45
الكويت 30 48
دمشق 15 33
بيروت 22 27
عمان 17 30
القدس 18 27
غزة 20 28
بغداد 28 46
مسقط 31 38
صنعاء 16 30
الخرطوم 27 40
طرابلس 22 31
تونس 20 30
الجزائر 16 23
الرباط 11 22
نواكشوط 22 30


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 27
اسطنبول 21 28
إسلام آباد 24 40
نيودلهي 29 43
جاكرتا 24 32
بكين 19 32
كوالالمبور 25 33
طوكيو 18 24
أثينا 23 34
روما 18 33
باريس 12 22
مدريد 12 25
برلين 18 32
لندن 11 18
مونتريال 14 19
موسكو 13 23
نيويورك 16 25
واشنطن 16 26

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