اليوم.. الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تلتقى مع وسائل الإعلام

قال بيان لحكومة هونج كونج إن كاري لام، الرئيس التنفيذية لهونج كونج ستلتقي مع وسائل الإعلام منذ قليل وسط تقارير بأن الحكومة ستعلق مشروع قانون مقترح بشأن تسليم المتهمين إلى الصين.



ولم يذكر البيان ما الذي تنوي لام تناوله خلال لقائها بالصحفيين.



وكانت وسائل الإعلام قد قالت في وقت سابق اليوم السبت إن الحكومة ستعلق القانون المقترح بشأن تسليم المتهمين إلى الصين.



وأدى إلى غضب واسع النطاق واحتجاجات عنيفة مع اعتزام كاري لام، الرئيس التنفيذية لهونج كونج التحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق يوم السبت.



وبدأ التأييد لمشروع قانون التسليم يتراجع يوم الجمعة مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.



وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.



ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونج كونج الأحد الماضي احتجاجا على مشروع القانون وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.



وذكرت محطة آي كيبل وصحيفتا ساوث تشاينا مورننج بوست وسينغ تاو أنه سيتم تعليق مشروع القانون يوم السبت.

