غدًا.. بدء إجراءات البصمة الحيوية لحجاج السياحة

تبدأ غدًا الأحد إجراءات البصمة الإلكترونية للحجاج، حيث أعلنت غرفة شركات السياحة إنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى من خلال شركة "تسهيل" اعتبارًا من غدًا الأحد.



ومن المقرر أن تتم إجراءات البصمة الحيوية مجانا وليس لها أى رسوم، سيتم إجرائها لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، ولا يمكن إجراء البصمة بفروع شركة تسهيل خارج مصر.



وتتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر تكون البصمة الحيوية للحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها.



وأكدت غرفة شركات السياحة أن المواطنون المتواجدون خارج البلاد سيكون لهم استثناء بإجراء البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك.