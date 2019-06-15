"بومبيو" يبحث مع رئيس الوزراء العراقى الهجمات على ناقلات النفط

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، هاتفيًا، اليوم السبت، تقييم الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتني نفط في خليج عمان، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بـ"الحفاظ على حرية الملاحة".



كما بحث بومبيو وعبدالمهدي جهود هزيمة تنظيم داعش والميليشيات التي تدعمها إيران، فضلًا عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.



يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه الاتهام إلى إيران في مهاجمة ناقلات النفط في الخليج.



يشار إلى أن يوم الخميس الماضي قامت ايران بمهاجمه ناقلتين سعوديتين في بخليج نعمه، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وإجلاء آخرين.