اليوم.. مطار القاهرة يستقبل طائرة "الدريملاينر الثالثة"

تصل اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة الدريملاينر الثالثة، وعلى متنها وفد من مصر للطيران، تسلمها من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة. وقام فريق مصر للطيران باستعداد خاصة لاستقبال الطائرة.



وقد أقلعت أمس طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف "تسجيل SU-GEU" من طراز الدريملاينر B787-9، من مصنع إيفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.



وتجدر الإشارة إلى أن طائرة بوينج دريملاينر "B787-9 Dreamliner"، هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرًا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.



ونظمت "بوينج" حفلًا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بالشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلان.



وكانت مصر للطيران قد أبرمت إحدى كبرى صفقاتها للحصول على 6 طائرات من هذا الطراز والذي تميز بالعديد من المزايا والمواصفات الفنية التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لعملاء.