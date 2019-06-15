إخلاء ثانى مبنى سكنى خلال 6 أشهر فى سيدنى بسبب التصدعات

أكد مسؤولون، اليوم السبت، إخلاء مبنى سكني في سيدني بعدما أبلغ سكان عن حركة واكتشاف تصدعات في المبنى، الذي يرجع بناؤه إلى نحو عقد من الزمن.



وأخلت إدارة الإطفاء والإنقاذ السكان خلال الليل من كل وحدات مبنى ماسكوت تاورز" البالغ عددها 122 وحدة في حي ماسكوت جنوب سيدني، وذلك بعد انتشار مخاوف بشأن سلامة هيكل المبنى مساء الجمعة.



كما طلبت السلطات من السكان مغادرة وحدات أخرى في المباني المجاورة.



وهذا ثاني مبنى سكني يتم إخلاؤها خلال ستة أشهر بعد اكتشاف تصدعات في "أوبال تاور"حديث البناء في الحديقة الأولمبية بسيدني في ديسمبر الماضي



وقال أدم ديوبيري، قائد إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية نيو ساوث ويلز، إنه كانت هناك مخاوف بشأن حدوث حركة في المبنى المؤلف من 10 طوابق في ماسكوت، لكنه أشار إلى أن عملية الإخلاء كانت "إجراء احترازيا".



وتابع: "في هذه المرحلة، لا نفكر في أن المبنى سيتعرض لفشل كارثي أو انهيار"، مضيفًا أن التصدعات في القبو، والتي يتم رصدها، أصبحت أسوأ يوم الجمعة.