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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 07:21 ص

"التجارة الأمريكية": تجدد معارضتها للتعريفات الجمركية على الواردات الصينية

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
وكالات
dostor.org/2668917

أكدت غرفة التجارة الأمريكية، وهي من جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، مجددًا، اليوم السبت، معارضتها لقيام البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات القادمة من الصين، كون هذه التعريفات تلحق الضرر بالشركات والاقتصاد والمستهلكين في الولايات المتحدة.

وقال ميرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس الشؤون الدولية للغرفة، في بيان إن:"التعريفات الجمركية القائمة، ونسبتها 25% على صادرات تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار أمريكي تلحق بالفعل ضررًا جسيما بالمستهلكين والمزارعين ومربيي الماشية والشركات في الولايات المتحدة".

وأضاف بريليانت: "التعريفات الجمركية المقترحة على واردات صينية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار لن تؤدي سوى إلى توسيع الأضرار التي لحقت بهذه الفئات والاقتصاد الأوسع".

وأضاف "نحث الإدارة على الاستفادة من الاجتماع المرتقب لمجموعة العشرين في أوساكا للعودة إلى طاولة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق عالى المستوى وشامل وقابل للتنفيذ قريبا يضع حدا للتعريفات المطبقة بالفعل ويحجب المزيد من العراقيل عن جميع الأمريكيين".

جاء بيان بريليانت، في الوقت الذي قال فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أمس الجمعة، إنه سيعقد جلسات استماع علنية بشأن التعريفات الجمركية المقترحة على منتجات صينية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار أمريكي تقريبًا في الفترة من 17 إلى 25 يونيو، مع استعداد أكثر من 300 شاهد للإدلاء بشهاداتهم".

ووقعت إجمالي 661 شركة ورابطة أمريكية رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، تحث فيها إدارته على التخلي عن زيادة التعريفات الجمركية والتوصل إلى اتفاق مع الصين.

وذكرت الرسالة أن "الحرب التجارية المتصاعدة ليست في مصلحة البلاد، وسيخسر فيها الجانبان".

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