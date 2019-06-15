وفاة طفلة هندية من المهاجرين فى صحراء أريزونا الأمريكية

قال طبيب قوات حرس الحدود الأمريكية، إن طفلة من الهند عمرها ست سنوات توفيت بضربة شمس في صحراء بولاية أريزونا الأمريكية بعد أن ذهبت أمها مع مهاجرين آخرين للبحث عن ماء.



وقال حرس الحدود، ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة "بيمتا" إن قوات حرس الحدود عثرت على الطفلة جوروبريت كور،التي كانت ستحتفل قريبًا بعيد ميلادها السابع، غربي لاكيفيل بولاية أريزونا، يوم الأربعاء الماضي، عندما وصلت الحرارة إلى 42%.



وهذه ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها لطفل من المهاجرين هذا العام في صحاري جنوب أريزونا، وتسلط الضوء على خطورة حرارة الصيف مع عبور موجة من أسر المهاجرين، ولا سيما من أمريكا الوسطى الحدود الأمريكية المكسيكية سعيًا إلى الحصول على حق اللجوء.