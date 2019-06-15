وزيرالطاقة السعودى يأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.



وقال "الفالح"، للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية، عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل، إننا نعمل على ذلك".



وكان "الفالح" قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري: "إن منظمة أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق بشأن خفض امدادات النفط إلى ما بعد يونيو، على الرغم من أنه مازالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك، والتي تشكل جزءًا من اتفاق الإنتاج".