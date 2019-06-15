نمو قوى لتجارة شاندونج مع دول منظمة شانجهاى للتعاون

أظهرت نتائج إحصاءات لمديرية جمارك تشنغداو، بمقاطعة شاندونج في شرقي الصين تسجيل المقاطعة تجارة قوية مع دول أعضاء في منظمة شانجهاي للتعاون.



وأشارت البيانات الصادرة إلى أنه وخلال الفترة ما بين يونيو 2018 وحتى مايو 2019 قفز حجم التجارة بين مقاطعة شاندونج ودول أعضاء في منظمة شانجهاي للتعاون بنسبة 30.9 % على أساس سنوي إلى 156.1 مليار يوان ( 22.5 مليار دولار أمريكي).



ونمت تجارة المقاطعة مع كل من روسيا والهند بنسبة 33.4 % و26.9% على التوالي، فيما ارتفع حجم تجارتها مع كل من قرغيزستان وطاجيكستان بنسبة 24.7 % و23.8 % على التوالي.



وتعتمد شاندونج بشكل رئيس في تجارتها على تصدير الآليات والمنتجات الإلكترونية وأجزاء السيارات والنسيج والملابس والفولاذ والبضائع الزراعية إلى دول منظمة شانغهاي للتعاون، فيما تستورد النفط الخام والمنتجات الزراعية والاغذية والبضائع الاستهلاكية منها.