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السبت 15/يونيو/2019 - 06:51 ص

البرازيل بالقميص الأبيض تهزم بوليفيا فى افتتاح كوبا أمريكا

البرازيل بالقميص
البرازيل بالقميص الأبيض تهزم بوليفيا فى افتتاح كوبا أمريكا
وكالات
dostor.org/2668903

سجلت البرازيل صاحبة الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 3-صفر على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وأحرز فيليب كوتينيو هدفين متتالين في بداية الشوط الثاني وأضاف البديل إيفرتون الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 85.

وأصبح رصيد البرازيل، التي ارتدت القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ عام 1957، ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيرو وفنزويلا.

وظهر المنتخبان بشكل متواضع في الشوط الأول قبل احتساب ركلة جزاء للبرازيل في بداية الشوط الثاني بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد.

ونفذ كوتينيو ركلة الجزاء بنجاح ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من روبرتو فيرمينو قبل أن يختتم إيفرتون الثلاثية بشكل مميز بتسديدة من حافة المنطقة.

وتستضيف البرازيل كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1989 بمشاركة المنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية إضافة إلى قطر واليابان.

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