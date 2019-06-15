"سفير الكوارث".. رواية تتطرق للعوالم الموازية

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "سفير الكوارث" من تأليف ياسر عبدالعزيز العرينان.



وتتطرق الرواية إلى فرضية علمية مفادها أن لكل إنسان منا عالم موازٍ لعالمه الحقيقي، فرضية تقوم على مقاربة هلامية، تحاول إثبات الترابط الموجود بين هذين العالمين، وكيفية تجليهما في حياة البشر، وتتخلق هذه الفرضية في النص – المتمثلة في العالم الموازي، أو "الأبعاد الموازية" من خلال شخصية ياسر عبد الرحمن ابن الخامسة والعشرين عامًا والذي كان يطمح بمستقبل يكون فيه سفيرًا لبلاده؛ إلّا أنه ولظروف معينة؛ أعدته الحياة ليكون متخصصًا في الكوارث الطبيعية، ليكتشف بعد ذلك أن هناك حكمةً في ذلك، وخاصةً بعد إصابته بمرضٍ مميت، شعر معه ذلك الإحساس بانعدام الزمان والمكان، ومصائب تستعصي على العقول توقعها والتنبؤ بها.. حتى جاءه ذلك الزائر الخفي وهو على فراش الموت ليعطيه الجواب عن أسئلة وأحلامٍ أرقته وعوالم أخذته إلى حيث لا يريد.

