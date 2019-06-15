القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 05:40 ص

مقاتلات التحالف تغير على مواقع لميليشيا الحوثى فى صنعاء

مقاتلات التحالف تغير
مقاتلات التحالف تغير على مواقع لميليشيا الحوثى فى صنعاء
dostor.org/2668893

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه استهدف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشيرًا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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