لامبارد يخطط لإعادة دروجبا إلى تشيلسى

يخطط فرانك لامبارد، مدرب ديربي كاونتي الإنجليزي، للاستعانة بخدمات زميله الأسبق ديدييه دروجبا، حال توليه تدريب تشيلسي الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.



وأفادت تقارير صحفية عديدة بقرب تولي لامبارد، تدريب فريقه الأسبق، خلفًا لماوريسيو ساري الذي بات على مشارف تدريب يوفنتوس الإيطالي.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن لامبارد يرغب في منح دروجبا دورًا ضمن طاقمه التقني فور إعلانه مدربًا للبلوز هذا الصيف.



ويسعى المدرب الإنجليزي الشاب لإقناع إدارة تشيلسي بتعيين دروجبا ضمن جهازه الفني، ليقوم بدور مدرب المهاجمين، بالإضافة للأيرلندي شاي جيفن كمدرب لحراس المرمى.



وسبق لدروجبا مزاملة لامبارد بقميص تشيلسي بين عامي 2004 و2012، قبل أن يرحل النجم الإيفواري إلى الدوري الصيني.