النفط ينهى التعاملات على ارتفاع طفيف رغم مخاوف النزاعات التجارية

صعد النفط 1%، أمس الجمعة، بعد هجمات على ناقلتين نفطيتين في خليج عُمان هذا الأسبوع أثارت مخاوف من توقف محتمل للإمدادات وسط نزاعات تجارية من المحتمل أن تقوض الطلب العالمي على النفط.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 70 سنتًا، أو 1.1%، لتسجل عند التسوية 62.01 دولار للبرميل.



وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو 0.4%، لتغلق عند 52.51 دولار للبرميل.



لكن برنت ينهي الأسبوع على خسارة بنحو 2% في رابع هبوط أسبوعي على التوالي، بينما بلغت خسائر الخام الأمريكي على مدار الأسبوع 3%.



ودفعت الهجمات التي وقعت بالقرب من إيران ومضيق هرمز أسعار النفط بما يصل إلى 4.5% يوم الخميس.



وكانت هذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وألقت واشنطن بالمسؤولية في هجمات الخميس على إيران، فيما تحاول طهران نفي التهمة عن نفسها.



وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ قرر الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفا صادراتها النفطية على وجه الخصوص.



وخفضت أوبك، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية، وأشارت إلى مخاطر لتراجع أكبر وهو ما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.



ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على قيود الإمدادات، ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرك لخفض سعر النفط.