نبيل معلول: قرار إعادة مباراة الترجى والوداد ظالم

قال نبيل معلول، المدير الفنى لمنتخب تونس السابق، إن قرار إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم للغاية.



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي التونسي، بعدما شهدت أزمة كبيرة لعدم احتساب الحكم الجامبي باكاري جاساما هدفًا لصالح الفريق المغربي الذي طالب لاعبوه باللجوء إلى "الفار" وهو ما لم ينفذه الحكم بسبب تعطل التقنية.



وأضاف "معلول" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" المُذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم: "شكرت جهاد جريشة على أدائه في مباراة الذهاب والصحافة المغربية هاجمتني وقتها".



وتابع: "حديثي عن أداء جريشة المميز ثبت صحته بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وما حدث من إيقاف لجريشة كان إرضاء لبعض الأطراف".



واستكمل: "لا يصح إلا الصحيح والحق يعلو ولا يعلى عليه والحق ظهر برفع الإيقاف عن الحكم المصري".



وعن مشاركة منتخب تونس فى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، قال: "فرجاني ساسي لاعب مهم ومميز في صفوف منتخب نسور قرطاج، هو أحد أهم عناصر المنتخب في الفترة الحالية".



اوختتم: "حمدي النقاز موسمه مع الزمالك لم يكن الأفضل وأرى أن هناك لاعبين مميزين في مركزه والاختيار صعب للمدير الفني".