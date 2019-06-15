رضا شحاتة: الجونة يفاوض الأهلة لتمديد عقد الخماسى المعار

تحدث رضا شحاتة، المدير الفني الؤقت لفريق الجونة، عن موقف لاعبين الأهلي المعارين لناديه، من الاستمرار أو العودة للمارد الأحمر.



ويضم الجونة خماسي الأهلي: أكرم توفيق، محمود الجزار، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، إسلام جابر.



وقال "شحاتة"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لاعبو الأهلي المعارون سيعودون للفريق، وسنرى هل سيتم قيد أحد منهم للموسم القادم أم لا؟".



وتابع: "بالتأكيد بدأنا التفاوض لكي نعرف شكل الفريق باكرًا، ونحدد التدعيمات التي نحتاجها".



وعن مباراة الجونة أمام الزمالك قال: "أتمنى قيادة الجونة في مباراة الزمالك، وسنبدأ التجهيز للمباراة بداية من يوم 23 في الشهر الجاري".



وواصل: "في المباريات الكبيرة لاتحتاج للاعداد لها، ولابد أن يكونوا اللاعبون جاهزين للمباراة فقط".



وأردف: "كل مهام المدير الفني أن يحاول معالجة نقاطة الضعف داخل صفوف فريقه".



واستكمل: "مباراة الزمالك مهمة لنا معنويًا في ترتيب جدول الدوري، كما لها حسابات أخرى داخل الفريق".



وأكمل: "وموتجهة الزمالك ليست تحصيل حاصل، فنحن نريد إنهاء الموسم بشكل يليق بالنادي، وهدفنا تحقيق الفوز".



واختتم: "لا يوجد علاقة بذلك مع منافس الزمالك على لقب الدوري، وليس الفوز هدفنا لكي يتوج الأهلي بالدوري".



يذكر أن الجونة تواجه الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، الموافق الثلاثاء، وذلك في الجولة المؤجلة من الإسبوع الـ33 من الدورى المصري الممتاز.