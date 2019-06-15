"بوجبا" يصر على الانتقال إلى ريال مدريد رغم تعنت مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب فريق مانشستر يونايتد "بول بوجبا" يصر على فكرة الانتقال إلى فريق ريال مدريد، رغم تمسك النادي الإنجليزي بخدماته.



وأصبح لاعب الوسط الفرنسي محورًا للتقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، بعد ارتباطه بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر.



وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن "بوجبا" يتواجد على رادار النادي الملكي، كما أكدت أن لاعب يوفنتوس السابق لديه رغبة مماثلة في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.



وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "بوجبا" حريص على إتمام خطوة انتقاله إلى صفوف اللوس بلانكوس رغم رغبة إدارة مانشستر يونايتد في الاحتفاظ بخدماته وعدم السماح برحيله.



وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لن توافق بسهولة على التفريط في خدمات "بوجبا"؛ إلا أن الأخير يحلم بارتداء قميص المرينجي الموسم المقبل.