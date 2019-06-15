القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
عالم
السبت 15/يونيو/2019 - 12:31 ص

الجيش الليبى يعلن مقتل 12 عنصرًا من داعش فى جبال الهروج‎

الجيش الليبى يعلن
الجيش الليبى يعلن مقتل 12 عنصرًا من داعش فى جبال الهروج‎
dostor.org/2668871

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه استهدف "فلول تنظيم داعش" المتشدد في جبال الهروج جنوب ليبيا في عملية تكتيكية مفاجئة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، يوم الجمعة، إن وحدات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 12 عنصرًا متطرًفا تابعين لمجموعة يطلق عليها اسم "ذئاب المنفردة".

وذكرت شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة أن الهجوم أسفر عن تدمير 6 آليات مسلحة واغتنام آلية مسلحة أخرى من عناصر تنظيم داعش.

وأوضحت الشعبة أن الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية هي: "كتيبة خالد بن وليد" و"التمركزات الأمنية"، و"سرية شهداء الـفقهاء الـتابعة لـكتيبة 116"، لافتة إلى أن هذه الكتائب تقوم الآن بالتعامل مع بقية فلول هذه المجموعات المسلحة جنوب ليبيا.

ووفقًا للوكالة الليبية، فإن تنظيم داعش يتخذ من جبال الهروج موقعًا له ينطلق منه لتنفيذ هجماته الإرهابية، ومنها هجماته المتكررة على مناطق الفقهاء، وتراغن، وغدوة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ يومين

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 4 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

الآن

رئيس القومية للأنفاق لـ"الدستور": الدولة تتكلف 33 جنيها على تذكرة فئة الـ"5" (حوار)

هبة مجدى: تعرضت لضربة شمس فى «طلقة حظ».. وموسم «رمضان ٢٠١٩» جيد ومتنوع

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

فرنسا تدعو تركيا للتوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة قبرص

ads
ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

موندو ديبورتيفو: جريزمان لم يوقع على وثيقة واحدة لبرشلونة

صور.. أحمد أحمد يتابع تجهيزات حفل افتتاح "كان" في ستاد القاهرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنان عزت أبو عوف

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

مصادر بـ"البترول": لم نحرك أسعار الوقود.. وتطالب بالإبلاغ في حال رفع الأجرة

«ماني» يتحدث لـ«الكابتن» عن آمال السنغال ومنافسة صلاح: «لن أتنازل»

الرئيس نيوز

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى (B1)

"جنبنا وبخير".. أسرة عزت أبو عوف تكذب شائعات وفاته

زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة نفط بعد الهجوم في خليج عمان

فرنسا تحذر تركيا: أوقفوا الأنشطة غير القانونية قبالة السواحل القبرصية

بلومبرج: السعودية قد ترفع حظر الكحول قريبا

كشكول

القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

"عبدالله" يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيوم

تعليم مطروح: مراجعة ليلة الامتحان للثانوية عبر الإذاعة الإقليمية

لجنة لمتابعة الإلتحاق والتحويلات برياض الأطفال فى مدارس كفر الشيخ

رسميا.. الثانوية الأزهرية عام واحد

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"جن" يثير الجدل في الأردن

القضاء يدين طبيبتي نساء في برلين بسبب ترويجهما للإجهاض

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بوسط برلين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎