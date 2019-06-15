ليروي ساني يرفض حسم مستقبله في مانشستر سيتي

رفض لاعب فريق مانشستر سيتي "ليروي ساني" حسم مستقبله في النادي الإنجليزي، بعد انتشار التكهنات بشأنه في الفترة الأخيرة.



وارتبط اللاعب الألماني بخطوة الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الصيف.



وذكرت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات "ساني" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وقال "ساني" في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "سأذهب في عطلة الآن".



وأضاف: "سأنظر في كل شيء".



وردًا على سؤال حول ما إذا كان يجب أن يعطي هذا الجواب لبايرن أملًا في التوصل إلى اتفاق، أجاب: "هذا الأمر يتعلق ببايرن ميونيخ"