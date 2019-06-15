مدرب منتخب تنزانيا يقارن بين دوره فى الأهلى ومهمته الحالية

كشف علي طه، محلل الأداء بمنتخب تنزانيا، عن طبيعة عمله ومهامه خلال الفترة الحالية، وقارن بينها وبين دوره في النادي الأهلي.



ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.



وتحدث "طه" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن الفرق بين عمله مع منتخب تنزانيا والنادي الأهلي، قائلًا: "كنت أعمل محللًا للأداء مع النادي الأهلي ولكن الأمر مختلف بين عملي مع النادي وعملي مع المنتخب التنزاني".



وتابع: "في تنزانيا مهمتي هي تحليل لاعبي فريقي ولاعبي المنتخبات المنافسة، أما مع النادي الأهلي فمهمتي كانت عبارة عن تحليل اللاعبين الذين نرغب في ضمهم".



واختتم: "مهمتنا كانت تحليل اللاعبين المعروضين على الأهلي والذين نراهم مؤهلين للانضمام للفريق من عدة جوانب مثل طريقة لعبهم وهل تفيد خطة لعب الأهلي أم لا ومميزاتهم وعيوبهم من أجل تقديم تقرير للجهاز الفني".