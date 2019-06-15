منتخب مصر يكشف حقيقة تخصيص حراسة لـ محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، حقيقة تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح، لاعب الفراعنة خلال المعسكر المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.



وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية على ملاعب مصر يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو، وذلك بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخها.



وقال لهيطة في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية صدي البلد: "غير صحيح وجود حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح بشكل منفرد".



وتابع: "الحراسة والتأمين لمعسكر منتخب مصر بالكامل، وليس لمحمد صلاح وحده".



يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام غينيا يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، في التاسعة مساء، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس امم إفريقيا.