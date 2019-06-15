سارى يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع ماورو إيكاردى

أفادت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ماوريسيو ساري، المدير الفني المحتمل ليوفنتوس، في التعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي.



ويبدو أن إيكاردي لن يكم مسيرته في إنتر بعد أن وصلت العلاقة إلى مفترق طرق بينه وبين جماهير النيرازوري، عقب سحب شارة القيادة منه الموسم الماضي.



صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت بأن ساري معجب للغاية بإيكاردي منذ أن كان في إيطاليا، ويسعى جاهدًا للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، ولكن يبدو أن إنتر ميلان سيطلب سعر أكبر من يوفنتوس.



ساري كان يريد إيكاردي منذ أن كان في نابولي، ولكن مع يوفنتوس يرى بأنه سيكون مفيد أكثر، وأبلغ إدارة البيانكونيري برغبته في ضمه إلى ملعب أليانز.