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السبت 15/يونيو/2019 - 01:43 ص

موندو ديبورتيفو: جريزمان لم يوقع على وثيقة واحدة لبرشلونة

موندو ديبورتيفو:
موندو ديبورتيفو: جريزمان لم يوقع على وثيقة واحدة لبرشلونة
dostor.org/2668866

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لم يوقع على أي عقد مع برشلونة حتى الآن.

الرئيس التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد، ميجيل أنخيل جيل مارين، أكد بأن أنطوان سيتجه إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه اتفاق مع البلوجرانا منذ مارس الماضي.

الصحيفة الإسبانية أكدت بأن برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع جريزمان حتى الآن، ولا يوجد أي توقيع رسمي من اللاعب، وكل ما قيل ليس له أساس من الصحة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جريزمان أقرب لبرشلونة، لكنه حتى الآن لم يوقع على أي وثيقه مع النادي الكتالوني، ولايزال ينتظر بارتوميو موافقة فالفيردي على ضم اللاعب.

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