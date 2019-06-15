مدرب تونس السابق: على معلول أفضل ظهير أيسر فى إفريقيا

أعرب نبيل معلول، المدير الفني السابق لنادي تونس، عن اندهاشه من استبعاد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي من قائمة منتخب تونس لكأس أمم إفريقيا 2019.



وقرر الفرنسي آلان جريس ضم كريم العواضي الظهير الأيسر بنادي الصفاقسي لقائمة تونس بعد استبعاد معلول منها.



وقال نبيل معلول خلال مداخلة عبر قناة "الأهلي": "كانت مفاجأة كبيرة باستبعاد علي معلول لأنه أفضل ظهير أيسر متواجد في إفريقيا كلها وكان وجوده أمرًا ضروريًا".



وأضاف: "كنت متواجد مع معلول لمدة عام أثناء قيادتي لمنتخب تونس، هو لاعب صاحب أخلاق عالية ومنضبط انضباط تام، وكان يتواجد على دكة البدلاء ولا أرى منه أي مشكلة".



وواصل: "أتوقع وجود تونس ومصر والمغرب والجزائر في المربع الذهبي ومن الوارد السنغال أيضًا لأنه منتخب قوي جدًا".



واختتم: "محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الورقة الرابح في مصر، ويوسف المساكني مع تونس، وهناك منتخبات ستولد أثناء منافسات كأس أمم إفريقيا".