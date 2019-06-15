موديز تخفض التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر، مؤكدة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.



وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.



وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى(Ba3) من (Ba2) في أغسطس من العام الماضي.



وقالت وزارة المالية التركية إن خفض موديز التصنيف الائتماني لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية لتركيا ويثير علامات استفهام بشأن موضوعية التحليل.