دورتموند يفاجئ بايرن ميونيخ بعرض رسمى لاستعادة لاعبه السابق

بدأ نادي بروسيا دورتموند مفاوضات رسمية مع غريمه الألماني بايرن ميونيخ، من أجل استعادة مدافعه السابق ماتس هوميلز، بعد 3 سنوات على رحيله صوب ملعب "أليانز أرينا".



وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بدء دورتموند مفاوضات رسمية مع النادي البافاري، من أجل التعاقد مع هوميلز، صاحب الـ30 عامًا، هذا الصيف.



وينتظر النادي البافاري رد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على عرض "أسود الفيستيفال"، في الوقت الذي يقترب فيه جيروم بواتينج من الرحيل أيضًا.



وأفاد المصدر بأن المدافع الألماني يتحتم عليه تخفيض راتبه السنوي، البالغ 12 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط، للعودة إلى دورتموند.



وفي حال موافقة كوفاتش على بيع هوميلز، فإن اللاعب متوقع انتقاله إلى دورتموند مقابل 20 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.



وباتت مشاركة هوميلز بصفة أساسية مع الفريق البافاري في الموسم القادم شديدة الصعوبة، بعد التعاقد مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد.