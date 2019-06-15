أخطبوط سيدات الأرجنتين تحقق رقمًا مميزًا فى كأس العالم

نجحت فانينا كوريا، حارسة مرمى المنتخب الأرجنتيني، في تحقيق رقم مميز في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعدما تصدت لركلة جزاء خلال مواجهة إنجلترا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



وكانت فانينا تصدت لركلة جزاء في الدقيقة الـ28 من الشوط الأول بطريقة مميزة، كما تصدت لفرصتين خطيرتين، لتنجح في حماية مرمى منتخب بلادها من استقبال أكثر من هدف.



وباتت فانينا ثاني حارسة تنجح في التصدي لـ3 كرات خطيرة في شوط أول من مباراة بكأس العالم الحالي، بعد أنديلي دلاميني حارسة جنوب أفريقيا، التي تصدت لـ4 كرات خلال مواجهة إسبانيا بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالبطولة.



كما تمكنت فانينا من التصدي لكرة خطيرة مع بداية الشوط الثاني، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في افتتاح النتيجة بالدقيقة الـ61 عن طريق جودي تايلور.