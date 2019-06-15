إنجلترا تحقق فوزا ثمينا على الأرجنتين بكأس العالم للسيدات

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا ثمينا على حساب نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019.



وسجلت جودي تايلور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ61 من الشوط الثاني، بعد مستوى مميز للغاية لمنتخب الأسود الثلاثة.



وأهدرت نيكيتا باريس ركلة جزاء في الشوط الأول حيث تصدت فانينا كوريا حارسة الأرجنتين للركلة، لكن تايلور استغلت تمريرة عرضية من بيث ميد في الدقيقة 62، لتمنح فريقها الفوز الثاني على التوالي.



ولحقت إنجلترا، التي رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بمنتخبات فرنسا صاحبة الأرض وألمانيا وإيطاليا لأدوار خروج المغلوب.



وتملك اليابان 4 نقاط عقب فوزها 2-1 على اسكتلندا في وقت سابق (الجمعة) لتظل اسكتلندا بدون نقاط من مباراتين.