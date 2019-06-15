رغم الحرب الأمريكية.. هواوي بين أقوى 50 علامة تجارية للعام الرابع

حافظت مجموعة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي" على وجودها في قائمة أقوى 50 علامة تجارية في العالم، للعام الرابع على التوالي، بعد أن تمكنت من زيادة قيمتها بنسبة 8% لتحتل المركز 47 على "براندز"، القائمة الأشهر لتصنيف العلامات التجارية الدولية.



وحسب بيان من "هواوي" تمكنت الشركة من تحقيق الإنجاز، بفضل منتجات مبتكرة ومتطورة حققت مبيعات هائلة طوال السنوات الماضية.



والقائمة التي تعدها شركة "كانتار" التابعة لمجموعة "دبليو بي بي" البريطانية احتلت صدارتها مجموعة "أمازون" الأمريكية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد أن تخطت مجموعتي "جوجل" و"أبل" في المركزين الثاني والثالث على التوالي.



وتواجه هواوي حربا شرسة من الولايات المتحدة، تصاعدت حدتها حين أصدرت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي قرارا بحظر التعامل بين هواوي وكبار الموردين في أمريكا، وذلك بإدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للمصدرين، بزعم تهديدها الأمن القومي.



وسارعت شركات جوجل وكوالكم وإنتل بقطع علاقاتها التجارية مع شركة هواوي، ولكن الإدارة الأمريكية عادت ومنحت مهلة 90 يوما للشركات لتطبيق القرار.



واحتلت هواوي المركز الثاني كأكثر الشركات مبيعا للهواتف المحمولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لدراسة أصدرتها مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية.



وحسب الدراسة قفزت مبيعات هواوي بنسبة 50% إلى 59.1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2019، وزادت حصتها السوقية العالمية إلى 19%، لتقترب من العملاق الكوري سامسونج التي تصدر قائمة الحصة السوقية العالمية بنسبة 23.1%.