بدء تنفيذ برنامج بطاقة الإقامة الذهبية للمستثمرين في الإمارات

كرمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارتية كلًا من الدكتور شمشير فاياليل، العضو المنتدب في مستشفى بارجيل والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، والدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين.



وسلمت لهما بطاقة الإقامة الذهبية التي تقدما للحصول عليها بموجب الامتيازات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب وأفراد عائلاتهم.



وقالت الهيئة إن إصدار بطاقة الإقامة الذهبية لكل من الدكتور فاياليل والدكتور صالح، بعد أن تم التواصل معهما في إطار برنامجها لتعريف المستثمرين المقيمين في الدولة بالمزايا التي تتضمنها منظومة التسهيلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في مجال الإقامة وشؤون الأجانب.



وتابعت كما تم اطلاعهم على الفوائد الكبيرة وغير المسبوقة التي تتيح لهم آفاقًا أوسع وخيارات أكثر تنوعًا لإدارة استثماراتهم وتنميتها بكفاءة عالية، وتختصر عليهم العديد من الإجراءات.



وأضافت الهيئة أن برنامج التعريف ببطاقة الإقامة الذهبية سيشتمل على مراحل جميع المستثمرين المقيمين في الإمارات المؤهلين للحصول عليها، والذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف مستثمر.



وأوضحت أن البرنامج يشمل مسارًا آخر هو التواصل مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال خارج الإمارات للتسويق لهذه التسهيلات التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية متميزة، وتدعم تنافسيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.