القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 12:01 ص

المكسيك: جاهزون للرد بالمثل إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية

المكسيك: جاهزون للرد
المكسيك: جاهزون للرد بالمثل إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية
dostor.org/2668856

قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز، الجمعة، إن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.

ومتحدثة في الكونجرس، قالت ماركيز إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية.

والإثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت جزءا ثانيا من اتفاق بشأن الهجرة مع المكسيك، يحتاج إلى تصديق المشرعين المكسيكيين.

ودون أن يقدم تفاصيل، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إذا لم يقر الكونجرس المكسيكي الخطة.

وكتب ترامب على تويتر "وقعنا بالكامل ووثقنا جزءا مهما آخر من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك، وهو ما طالبت الولايات المتحدة بالحصول عليه لعدة سنوات، سيجري الإفصاح عنه قريبا وسيحتاج إلى تصويت من قبل الجهاز التشريعي المكسيكي".

وتابع: "لا نتوقع مشكلة في التصويت، لكن إذا لم تجر الموافقة لأي سبب فسيعاد فرض الرسوم الجمركية".

وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ترتفع شهريا حتى تبلغ 25% في أكتوبر، ما لم توقف المكسيك الهجرة السرية عبر حدودها.

ثم تراجع ترامب عن الرسوم، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة.

ويقول منتقدون إن الاتفاق يخلو من أي التزامات كبيرة جديدة يمكن أن تكبح الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

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