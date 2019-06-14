ضبط 3 أشخاص فى قضايا الأسلحة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، تحت رعاية اللواء نائل رشاد، مدير الأمن.



يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت الجهود عن ضبط كلًا من، "م. ع"، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز ادفو، وبحوزته( بندقية خرطوش عيار 12 مللي "، وطلقتين من ذات العيار، و"ا. ك"، 40 سنة، عاطل ومقيم بمدينة أسوان، سابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا متنوعةوبحوزته (مطواه)، بالإضافة إلى ضبط 'م. ص'، 14سنة، عاطل وبحوزته ( سكين).



وتحررت المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.