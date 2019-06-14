ندوة للمحامين حول إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدًا السبت، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وتدور المحاضرة، التى سيلقيها المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم، في حضور وإشراف حسين الجمال وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد، وأعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجالس فرعيات القاهرة الكبرى.