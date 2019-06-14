حبس الضابط المزيف منظم حركة المرور فى فيصل

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بحبس شاب ألقي القبض عليه يرتدي الزي الميري أثناء تنظيمه الحركة المروية بمنطقة فيصل 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم تهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري بعد ضبطه بحوزته طبنجة صوت بحوزته، وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام لنيابات العمرانية تحريات المباحث الجنائية ومباحث المرور حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة نجحت في ضبط حاصل على بكالوريوس بتهمة انتحال صفة نقيب شرطة.



وكشفت التحريات التى أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن أن الشاب يدعى أ. ق في العقد الرابع من العمر، انتحل صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، وظهر في شارع فيصل منظما للمرور.



وأثناء عبور قوة أمنية من المرور بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبهت في الضابط وحال مشاهدته القول الأمنى حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه.



وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه يعمل في إحدى شركات الاتصالات، قائلا "بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، مشيرا إلى أنه تطوع لمساعدة الضباط في الشارع.



وتابع الشاب، أنه قام بفعل ذلك لأنه يعاني من حالة نفسية، وأنه كان يتمني أن يدخل كلية الشرطة قائلا "كان نفسي أبقى ضابط".



وعقب تقنين الإجراءات تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.