شلل مرورى بسبب هبوط بكورنيش النيل فى بنها

شهدت منطقة شارع مسجد ناصر، بمنطقة الفلل ببنها بمحافظة القليوبية، هبوطًا أرضيًا، حيث فوجئ الأهالي بسقوط جزء من الأسفلت.



وقام الأهالى بوضع أعواد من جريد النخيل ومحاوطة الهبوط الأرضي، لمنع سقوط السيارات بداخلها؛ حرصًا على حياة الأطفال بالمنطقة.



وطالب الأهالي من المسئولين سرعة التحرك لاكتشاف سبب الهبوط وإخطار أجهزة مجلس المدينة للتعامل مع الهبوط الأرضي وإصلاحه.



ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، أنه تم انهيار جزء من الأسفلت بجوار غرفة صرف أمام المعهد الأزهري، وأحد المطاعم أمام المعهد الديني بجوار مسجد ناصر، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مسئول الطرق وإخطار شركة الصرف لسرعه اتخاذ اللازم.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول الهبوط لبدء معالجته.