القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:39 م

"مياه الإسكندرية" تستعد لبطولة الأمم الأفريقية بتطهير الشبكات

مياه الإسكندرية تستعد
"مياه الإسكندرية" تستعد لبطولة الأمم الأفريقية بتطهير الشبكا
محمد إبراهيم
dostor.org/2668844

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم مراجعة جميع الخطوط الرئيسية لمياه الشرب، وتطهير جميع الشنايش حول منطقة الاستاد، كما تم تغيير فرعتين على الشبكة الرئيسية، وإنشاء مشروع صرف داخل حديقة الإسعاف لربط الشبكة بصرف الكرفانات التىيتقام بالحديقة لخدمة جمهور الاستاد.

وأضاف "نافع"، أنه تم التعاون مع شركات المقاولات التي تعمل داخل وخارج الاستاد، للاطمئنان على الحالة العامة لمنشأت الصرف الصحي، كما تم تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار بمحيط الاستاد، وذلك لاختبار ميول البلدورات الجديدة المرتبطة بشنايش الأمطار، كما تتواجد سيارات الشفط تحسبًا لأي طارئ مع فرقتين تدخل سريع.

وأوضح "نافع" أن هذه الخطوات تأتي في متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لجميع الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تشهد حالة من الحراك الإيجابي المحافظ عبدالعزيز قنصوه، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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