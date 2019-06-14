القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:27 م

تفاصيل انتخابات نقابة المهندسين في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد جعفر
dostor.org/2668841

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد النتيجة الخاصة بانتخابات رئيس النقابة، حيث كان إجمالي عدد المهندسين الناخبين ٣٤٢١٤ ناخبا وإجمالي عدد الحضور ١٩٠٤ وكانت الأصوات الصحيحة ١٨٥٢ صوتا والباطلة ٥٢ صوتا.

وحصل المرشحين على النتائج الآتية "المهندسة إيناس محمد علي خاطر ٢٣٦ صوتا، والمهندس حسام طلعت أحمد جمعه ٩٣ صوتا، والمهندس عادل عطيه سعد عطيه ٨٧٦ صوتا، والمهندس عبده الشناوي ١٢٤ صوتا، والمهندس علاء فهمي يوسف ٤١١ صوتا، والمهندس علي محمد بسطويسي ٦٨ صوتا، المهندس فتوح الورداني ٤٤ صوتا".

ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة المقررة للفوز (٥٠% +١) من أصوات الحضور وبذلك تكون انتخابات الإعادة يوم الجمعة المقبل، الموافق ٢١ ٦ ٢٠١٩ بدءا من الساعة ١٠ صباحا وحتي الساعة ٦ مساء بين كلا من المهندس عادل عطية سعد عطية والمهندس علاء أحمد فهمي يوسف.

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