السودان وإريتريا يتفقان على فتح الحدود المغلقة منذ عام ونصف

أعلنت دولتا السودان وإريتريا، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة الطبيعية بين البلدين، التي توقفت لمدة عام ونصف العام من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.



جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وعبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي زار العاصمة أسمرا اليوم الجمعة.



وبموجب القرار، ستقوم السلطات المختصة في البلدين، باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بين السودان وإريتريا، بصورة رسمية وفورية.



وتسبب إغلاق الحدود بين البلدين في معاناة الكثير من المواطنين عقب صدور القرار في يناير 2018، بعد إعلان الرئيس البشير حالة الطوارئ في هذه المنطقة الحدودية.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية عبد المنعم عثمان البيتي، قوله: إن البرهان قدم خلال المباحثات تنويرًا حول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.



فيما أكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للشعب السوداني ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان قائلا "إن الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه".