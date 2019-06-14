الجيش الوطني: أكثر من 25 هجوما فاشلا للميليشيات على مطار طرابلس

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء عبد السلام الحاسي، إن الميليشيات الإرهابية حاولت أكثر من 25 مرة استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش الوطني دون جدوى.



وأكد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني يُسيطر على مواقعه الإستراتيجية في مختلف المحاور، ويتقدم إلى قلب العاصمة ببطء مقصود، والهدف منه تجنيب المدنيين أية مواجهات داخل الأحياء السكنية.



وأوضح الحاسي أن الجيش يُواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة، ولن يتراجع عن أهدافه، وأن العالم يُدرك أن القوات المسلحة تُحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة، وعبثوا بمقدرات الدولة، ونهبوا المال العام وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن.



وأطلق الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج المدعوم دوليًا.