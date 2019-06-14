رئيس الحركة الوطنية يكلف أمناء المحافظات بالاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

كلف اللواء رؤف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أمناء الحزب بالمحافظات بالاستعداد لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، واصفًا بأنها أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث وأنقذت الدولة المصرية من مصير مجهول كان ينتظرها على أيدي جماعة الإخوان المتطرفة.



وقال اللواء رؤوف، إن مقرات الحزب بجميع محافظات مصر ستكون متأهبة للاحتفال بتلك الثورة من خلال عقد الفعاليات وبث الأغاني الوطنية وتوزيع الأعلام، وكذلك عقد عدد من الندوات التثقيفية حول الدور التاريخي الذي قامت به قواتنا المسلحة وكيف ساندت الشعب واستجابت لإرادة جماهير مصر التي تدفقت بالملايين إلى الشوارع والميادين مطالبين بإسقاط حكم المرشد وتحرير الدولة من الفاشية الدينية التي كادت تدمر البلاد والعباد.



وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن ثورة 30 يونيو ستبقى وستظل يومًا خالدًا فى تاريخ مصر وكيف تمكنت الدولة من حماية هويتها من الاختطاف، مشددًا على أنها كانت ثورة مجيدة انتصرت للهوية المصرية الوطنية وذلك بفضل شجاعة عبدالفتاح السيسي الذي كان قائدًا للجيش آنذاك وبفضل بسالة شعب صمد وثار ضد طغمة ظلامية إرهابية أرادت أن تخطف الدولة والشعب إلى منحدر ساقط يدمر الحرث والنسل ولكن كانت العناية الإلهية تحرس مصر التي ستظل وستبقى في رباط إلى يوم الدين.