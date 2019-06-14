"المترو": إجراء اختبار حريق للمحطات الثلاث قبل تشغيلها

قالت مصادر في الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه سيتم إجراء اختبارات حريق اليوم في تمام الساعة الثانية صباحا بمحطات المترو الثلاث "هارون، ألف مسكن، نادى الشمس"، لاختبار المحطات قبل تشغيلها في الساعة السادسة صباحا.



وأضافت المصادر في تصريحات للدستور، أن الشركة استعدت لتشغيل المحطات التي صممت على الطراز الأوروبي وتحتوي على أنظمة عالمية.



وأكدت المصادر على انتشار العمال والمشرفين داخل المحطات، للإجابة عن كل أسئلة المواطنين، بجانب نشر لافتات في كل المحطات بالمخارج والمداخل وأسماء الشوارع.