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الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:10 م

الجيش الليبي: حكومة الوفاق تستعد للانتقال إلى مصراتة

العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
عبير سليم
dostor.org/2668833

كشف آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات طوفان الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن حكومة الوفاق تستعد للانتقال إلى مدينة مصراتة، بعد خسارتها في معركة طرابلس.

وقال المحجوب إن معركة طرابلس وصلت إلى نهايتها، وحكومة الوفاق ستنتقل إلى مصراتة، وذلك وفقا لما نشرته "بوابة إفريقيا".

وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراتة لمباشرة العمل من هناك، وأن حكومة الوفاق تعمل الآن على البحث عن مقرات لوزاراتها في مصراتة.

وأكد المحجوب، أن القوات المسلحة العربية الليبية لن تتراجع عن استكمال مهمتها في تطهير البلاد من الإرهاب للوصول إلى مرحلة الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء ليبيا.

وأطلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من مجلس الأمن، وحقق تقدمًا كبيرًا في محاور القتال نحو مركز العاصمة.

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