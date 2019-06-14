"وهب الله": نطالب دول العالم بمساندة مصر لمحاربة الإرهاب الأسود

ناشد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس وفد العمال المشارك بمؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بقصر الأمم بجنيف، دول العالم، للوقوف بجانب مصر في محاربتها ضد الإرهاب الأسود.

وأكد وهب الله خلال كلمة مصر التي ألقاها اليوم الجمعة، بالمؤتمر، أن الإرهاب سينال من العالم أجمع وليس من الدول العربية فقط، وبالتالي سيكون تأثيره على اقتصاديات معظم الدول، مما سيؤثر على العمال في تلك الدول.

وطالب وهب الله، منظمة العمل الدولية بتقديم أشكال الدعم للدول التي تحارب الإرهاب، لتنمية الاقتصاديات بها وحماية عملها من ذلك الإرهاب، للنهوض بالاقتصاد العالمي، وخلق فرص عمل للشباب في كل دول العالم.