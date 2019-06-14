"الأوروبية للمراكز الإسلامية" تنظم دورة لمكافحة الإرهاب بجينيف

تنظم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في سويسرا، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الثقافية بجينيف، دورة تدربية لمكافحة التطرف تحت عنوان: "استراتيجيات العمل التطوعي في مواجهة الإرهاب" يوم السبت 29 يونيو بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجينيف.



تبدأ الدورة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، ويحاضر فيها الدكتور فالح فليحان الرويلي، الباحث المتخصص في مجال إدارة الأزمات ومكافحة التطرف والإرهاب.



تعقد الدورة باللغة العربية، مع توافر إمكانية للترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية، وذلك للمشاركين من غير الناطقين باللغة العربية، فضلا عن منح المشاركين شهادة مشارك، ويمكن للراغبين فى حضور الدَورة التدريبية مراسلة الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

